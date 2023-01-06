Компания из Москвы отгрузила 200 тысяч лопат для уборки снега в декабре 2022 года

Спрос на лопаты для снега в столице в 2022 году вырос на фоне обильных осадков. Один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов «ГАММА-ПЛАСТ» в декабре на треть увеличил отгрузку лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За 10 месяцев 2022 года столичные производители изделий из пластмасс увеличили производство продукции на 37,8% по сравнению с показателями 2021 года. Такой рост обусловлен в том числе за счет высокого спроса со стороны потребителей. Например, за декабрь 2022 года одна из московских компаний отгрузила заказчикам около 200 тысяч единиц лопат для уборки снега – это на треть больше, чем за весь зимний сезон предыдущего года. При изготовлении зимнего инвентаря предприятие использует только отечественные материалы, из них 90%– сырье собственного производства. В ближайшем будущем компания планирует запустить производство скребков для уборки снега», – рассказал Владислав Овчинский.

Предприятие одно из первых в стране в 2010 году начало производство лопат из поликарбоната для уборки снега. Тогда в ассортименте компании была представлена одна модель, на данный момент их уже восемь.

«Мы активно расширяем рынок сбыта. Помимо традиционных каналов существенно выросла доля продаж на площадках крупнейших интернет-магазинов: ВсеИнструменты.ру, СберМегаМаркет, Озон и других. В настоящее время начались поставки на территорию Беларуси и Казахстана, а также ведутся переговоры с крупнейшими строительными гипермаркетами для появления товаров на полках офлайн-магазинов уже в будущем сезоне», – отметил генеральный директор компании Валерий Цибизов.