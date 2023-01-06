Метеоролог рассказал, когда температура воздуха в Москве вернется к климатической норме

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона 7-8 января и на первой в этом году рабочей неделе.

По его словам, в рождественскую ночь в условиях ясного неба морозы по области окрепнут до -30. «В столице ночью 7 января будет минус 25-27. Днем 7 января будет по-прежнему очень холодно: -19 в Москве, до -21 градуса в Подмосковье», — цитирует Тишковца телеканал «Звезда» в Telegram.

Специалист отметил, что в воскресенье, 8 января, и понедельник, 9 января, сильные морозы в Москве сохранятся. Столбики термометров могут подняться максимум на один-два градуса.

К середине недели в городе немного потеплеет, сообщил Тишковец. «В свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным», — заключил синоптик.