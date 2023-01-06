Московское метро в Рождественскую ночь будет работать до двух часов

Метро и МЦК в столице в ночь на 7 января будут открыты до 02:00.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Рождественскую ночь (с 6 на 7 января) продлят режим работы столичного транспорта. Так, поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 02:00. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа Московских центральных диаметров (МЦД) продлена до 03:00, а наземный общественный транспорт будет работать до 03:30.

«Такие меры применили для удобства жителей и гостей столицы. Ночная работа метро, МЦК, МЦД и наземного транспорта позволит посетить рождественскую службу в храмах, встретить праздник в гостях, а затем с комфортом добраться до дома», — пояснили в столичной мэрии.

