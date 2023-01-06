Можно ли вернуться в школу, если не взяли в колледж?

И тогда, как вариант, можно вернуться в школу. Что для этого нужно, и как получить среднее образование дистанционно после 9 класса?

Как вернуться в школу

Получение неполного среднего образования (9 классов) на территории Российской Федерации считается обязательным. Завершение цикла обучения предполагает сдачу ОГЭ по обязательным и дополнительным предметам. Это позволяет ученику продолжить обучение в школе в 10 классе по выбранному профилю, или забрать документы.

Восстановиться в общеобразовательном учреждении не так сложно. Важно постараться сделать это до начала учебного года, чтобы не пропускать уроки и изучать школьную программу последовательно, наравне с одноклассниками.

Для зачисления обратно в школу потребуется предоставить необходимые документы: справки из колледжа / техникума об освоении общеобразовательных дисциплин с указанием оценок промежуточной аттестации, заявление с просьбой продолжить обучение. Если администрация школы откажет, стоит обратиться в муниципалитет, в управление образования, с просьбой решить вопрос об устройстве в общеобразовательное учреждение.

Если ученик возвращается в свою “родную” школу, то администрация может провести собрание. На нем обсуждается успеваемость, поведение и организационные моменты. По результатам принимается окончательное решение. Если выпускник желает поступить в другую школу, то процесс может несколько усложниться. Администрация учебного заведения имеет право провести дополнительное собеседование с учеником на предмет определения его жизненной позиции, мотивации к учебе, общего социального и умственного развития.

В качестве оценки уровня интеллекта, ученику может быть предложен небольшой тест, опросный лист, ряд упражнений. При наличии объективных причин, например, документального подтверждения в виде проверочных работ ученика с неудовлетворительными оценками, администрация школы оставляет за собой право отказать в приеме школьника. При недостаточном уровне знаний качественно подготовиться к экзаменам может быть довольно сложно.

Отметим, что подобные отказы случаются крайне редко. Зачастую администрация школы довольно лояльно относится к ученикам и позволяет им восстановиться или зачислиться в новое заведение без каких-либо препятствий.

Таким образом, если школьник выпустился из школы после 9 класса, передумал, и решил вернуться, или не поступил в техникум или колледж, то он имеет полное право продолжить обучение в школе.