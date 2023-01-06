Ночь на 6 января в столице стала самой морозной с начала зимы

К 6:00 пятницы, 6 января, на главной метеостанции Москвы в районе ВДНХ была зафиксирована температура в минус 22 градуса.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы. Прошедшая ночь стала для города самой морозной с начала этой зимы; предыдущий минимум был зарегистрирован 1 декабря — минус 13,8 градуса.

Специалисты отмечают, что первая пятидневка января была на пять градусов теплее климатической нормы. «1 января в Москве стало самым теплым за 144 года метеонаблюдений, а 2 января в городе были зафиксированы аномальные плюс 6,2 градуса», — рассказали в метеослужбе.

Гидрометцентр РФ с 5 января объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. «Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17°С ниже климатической нормы», — указывается в предупреждении, действующем до 21:00 7 января.

В рождественскую ночь в столице ожидается до минус 26 градусов; в последующие три ночи будет от 21 до 25 градусов мороза.