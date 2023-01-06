Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе

Надвижка двух первых пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, частично разрушенного при диверсии в октябре 2022 года, будет выполнена в текущем месяце.

Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

«Мостовики уже сняли два из четырех пролетов левой стороны, пострадавших в результате взрыва, после чего восстановили поврежденные тумбы на опорах, вклеив дополнительные арматурные выпуски и установив арматурную сетку. Для бетонирования четырех подферменных площадок на двух опорах первого пролета потребовалось 2,6 тонн металла и 10,6 м3 бетонной смеси», — указывается в сообщении ведомства.

Поясняется, что подферменники служат основанием для опорных частей, которые компенсируют колебания пролетных строений при температурных изменениях. Опорные части пролетов представляют собой сложные конструкции, состоящие из двух балансиров и анкерной плиты, устанавливаемой на подферменной площадке. Монтаж опорной части завершается при надвижке пролетного строения, сборка четырех пролетов в настоящий момент производится на стапельных площадках Росавтодора.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что в феврале будут заменены еще два поврежденных пролета, после чего специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней, напоминают в Росавтодоре. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

Для машин доступно две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления. Работы на мосту ведутся круглосуточно. Предполагается, что автодорожная часть будет полностью восстановлена уже в марте.