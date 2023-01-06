Поднебесная придала нефти импульс

Цены на нефть выросли сегодня благодаря надеждам на рост спроса после снятия антиковидных ограничений и открытию 8 января границ в Китае, а также появлению данных о снижение запасов топлива в США.

Фьючерсы на Brent выросли на 75 центов или на 1% до 79,44 доллара за баррель в 09:45 мск. Накануне был зафиксирован рост на 85 центов до 78,69 доллара за баррель.

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Фьючерсы на WTI выросли в пятницу на 74 цента или на 1% до 74,41 доллара за баррель. В ходе предыдущей торговой сессии рост составил 83 цента до 73,67 доллара за баррель.

Аналитик CMC Markets Тина Тэн отметила, что возобновление оптимистичных настроений в КНР, особенно на фоне введения дальнейших мер стимулирования рынка недвижимости, является основным фактором роста цен на нефть и улучшения перспектив спроса на ресурс в этом году. Так, Китай является крупнейшим импортером сырой нефти. «Ослабление доллара также добавило импульс к росту нефтяных рынков», — добавила она.

Стоит отметить, что в четверг Китай объявил о дополнительных мерах господдержки, в том числе о создании механизма динамической корректировки ставок по ипотечным кредитам для тех, кто покупает жилье впервые, чтобы стимулировать сектор недвижимости, на долю которого, по данным агентства Reuters, приходится четверть экономики страны.

Ожидается, что общее количество пассажирских поездок на автомобилях, железнодорожном, водном и воздушном транспорте в течении предстоящего Лунного Нового года достигнет 2,1 млрд, заявили в пятницу чиновники из транспортного ведомства Поднебесной. Это вдвое больше, чем 1,05 млрд за тот же период прошлого года. Ежедневные пассажирские рейсы, запланированные в праздничный сезон, составят в среднем 73% от уровня до пандемии в 2019 году.

Между тем, данные Управления энергетической информацией (EIA) США, опубликованные в четверг, показали, что запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, за неделю до 30 декабря сократилось гораздо сильнее, чем ожидалось — на 1,4 млн баррелей против 396 тысяч баррелей. Однако, запасы бензина в США на прошлой неделе снизились только на 346 тысяч баррелей при ожидаемом расходе 486 тысяч баррелей, что можно объяснить меньшим количеством поездок на автомобилях в силу неблагоприятных погодных условий.

В целом в недельном исчислении цены на нефть Brent и WTI снизились примерно на 7% на по сравнению с неделей ранее. Опасения игроков по поводу возможности глобальной рецессии сказались на состоянии нефтяного рынка. Старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя отметил: «Нефть пытается расти, но проблемы со спросом сдерживают ее». Саудовская Аравия, по мнению эксперта, снижает цены, поэтому спрос на нефть в краткосрочной перспективе вероятно не получит значительного импульса от открытия Китая.