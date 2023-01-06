Российский фильм «Чебурашка» за пять дней проката собрал свыше 2 млрд рублей

Российская кинолента «Чебурашка», которая вышла на экраны пять дней назад, собрала более 2 млрд руб.

Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко стал шестым отечественным кинопроектом, преодолевшим этот рубеж, отмечает «Коммерсантъ».

В числе других российских картин, сборы которых превысили 2 млрд руб., издание называет фильмы «Холоп» (3,06 млрд руб.), «Движение вверх» (2,96 млрд руб.), «Т-34» (2,27 млрд руб.), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2,19 млрд руб.) и «Последний богатырь: Корень зла» (2,04 млрд руб.)

Всего в российском прокате планку в 2 млрд руб. смогли преодолеть 13 кинолент, среди которых «Аватар», «Человек-паук: нет пути домой», «Король лев», «Мстители: финал», «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки», а также «Зверополис» и «Веном-2».

Бюджет «Чебурашки» — 850 млн руб. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и Полина Максимова.