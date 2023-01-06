С момента заключения «зерновой сделки» с Украины вывезли около 17 млн тонн сельхозпродукции

За весь период реализации «зерновой сделки» по морскому гуманитарному коридору было вывезено приблизительно 17 млн тонн сельхозпродукции.

Об этом рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

«За время функционирования зернового коридора при координации и поддержке Турции вывезено почти 17 млн тонн зерна», — цитирует агентство главу оборонного ведомства.

Соглашения о поставках продовольствия с территории Украины были подписаны 22 июля прошлого года в Стамбуле, они были продлены 17 ноября на 120 дней, до середины марта 2023 года. Сделку подписали представители России, Турции, Украины и ООН. За шесть месяцев благодаря зерновой сделке из Украины было вывезено почти 11,1 млн тонн сельскохозяйственных продуктов, в том числе 4,5 млн тонн кукурузы и 3,2 млн тонн пшеницы.