Культурными столицами Европы 2023 года стали города в Греции, Румынии и Венгрии

Греческий Элефсис, а также Тимишоара (Румыния) и Веспрем (Венгрия) объявлены культурными столицами 2023 года.

Об этом со ссылкой на коммюнике Еврокомиссии пишет «Интерфакс».

«Звание европейской столицы культуры позволяет продемонстрировать богатство и разнообразие культур в Европе, стимулировать устойчивый туризм и способствовать развитию городов через культуру. Это также производит долгосрочный положительный социальный и экономический эффект как на сами города, так и на прилегающие регионы», — указывается в сообщении ЕК.

Официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке в ходе своего выступления на брифинге в Брюсселе отметил, что в течение 2023 года «новые европейские столицы культуры предложат многочисленные мероприятия, выставки и зрелища, которые позволят раскрыть для всех богатство и разнообразие их культур».

В ЕК напомнили, что для того чтобы быть отобранными для права носить титул европейских столиц культуры, города должны разрабатывать «культурные программы с сильным европейским измерением, поощряя активное участие в них своих жителей и их сообществ».

В 2022 году культурными столицами Европы были Каунас (Литва), Эш-сюр-Альзетт (Люксембург) и Нови-Сад (Сербия).

Титул европейских культурных столиц присуждается с 1985 года, первыми его были удостоены греческие Афины.