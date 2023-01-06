В городах Запорожской области из-за военного положения отменены ночные рождественские службы

Ночные рождественские церковные богослужения отменены в храмах Запорожской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий.

«Так как в регионе действует военное положение, все ночные службы в храмах отменены. Богослужения продлятся до 19:00», — написал Балицкий.

По словам чиновника, накануне спасатели и сотрудники правоохранительных органов провели комплекс профилактических мероприятий, сейчас в регионе дежурят патрули.

«Во время праздничных богослужений полицейские патрульные экипажи на маршрутах. Все охранные структуры ориентированы на усиление бдительности», — подчеркнул врио главы региона.

В Запорожской области действует комендантский час, временные рамки отличаются в разных городах.

Накануне, 5 января, президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Как сообщили в российском Минобороны, несмотря на соблюдение Москвой режима прекращения огня, Киев продолжил артобстрелы населенных пунктов и позиций российских войск. В частности, на Красно-Лиманском направлении зафиксировано четыре минометных обстрела российских позиций со стороны ВСУ, а из района Новопавловки Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов.