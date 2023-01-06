В Минобороны РФ рассказали об успехах спецоперации на четырех направлениях

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины

Уточняется, что в сводке российского оборонного ведомства говорится о периоде до начала действия режима прекращения огня, введенного по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в соответствии с поручением президента РФ и указаниями министра обороны.

«На Купянском направлении в течение прошедших суток результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — указывается в сообщении министерства. Отмечается, что на Красно-Лиманском направлении поражены две штурмовые группы ВСУ, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы; потери противника на этом направлении за сутки составили более 60 человек.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ, потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей», — говорится в сводке Минобороны. Сообщается также, что на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50», — информирует ведомство.

Подчеркивается, что несмотря на соблюдение группировкой войск РФ режима прекращения огня, действующего с 12.00 мск пятницы, 6 января, до 24.00 субботы, 7 января, Киев продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск. В частности, на Красно-Лиманском направлении ВСУ зафиксировано четыре минометных обстрела российских позиций, а из района Новопавловки Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов.

«Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — отмечается в сводке Минобороны.