В Минске заявили о готовности группировки войск РФ и Белоруссии к защите Союзного государства

Совместная российско-белорусская группировка войск готова к защите Союзного государства.

Об этом сообщил замминистра обороны республики Андрей Жук, передает пресс-служба белорусского военного ведомства.

В соответствии с решением президентов двух стран с конца октября 2022 года на территории Белоруссии проводится подготовка и слаживание совместной региональной группировки войск. «В этом году ее особенностью стало то, что военнослужащие обеих стран занимались по единым программам, с задействованием единых инструкторов как со стороны России, так и Беларуси», — отмечается в сообщении.

Как отметил Андрей Жук, целевая установка была на одиночную подготовку по таким направлениям, как тактическая обученность, огневая выучка, умение оказать первую медицинскую помощь; кроме того, делался упор на инженерную подготовку.

«После того как мы убедились, что наши военнослужащие готовы, мы приступили к слаживанию экипажей, расчетов, взводов, рот. На каждом этапе проводили достаточно много комплексных занятий, боевых стрельб, тактических учений. На сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова», — приводятся слова чиновника.

Замглавы оборонного ведомства подчеркнул, что в дальнейшем подготовка региональной группировки будет также совершенствоваться, в том числе на уровне межвидовых подразделений. Так, на территории Белоруссии планируется совместное летное тактическое учение, затем будут организованы совместные штабные тренировки. «Одним из этапов нашей подготовки будет совместное учение, которое пройдет в конце года, "Щит Союза — 2023"», — добавил замминистра.

В пятницу, 6 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещается российская часть совместной группировки войск. Глава государства заслушал доклад о завершении боевого слаживания региональной группировки войск.