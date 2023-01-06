Владимир Ефимов: 20 компаний ОЭЗ «Технополис "Москва"» вошли в кластер электромобилестроения

Предприятия из межотраслевого кластера строения электромобилей в Москве приступили к работе над созданием отечественного электротранспорта. Примерно половина из них — компании из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"», сообщил 6 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В настоящий момент межотраслевой кластер объединяет почти 40 компаний. Почти 20 из них размещены на территории столичной ОЭЗ. Эти предприятия уже включились в работу над созданием отечественных электромобилей», — сказал Владимир Ефимов. В частности, компания «Приводная техника» поставляет электрические приводы, резидент ОЭЗ Москвы дизайн-центр «Союз» готов отгружать датчики температуры, системы обработки сигналов, микросборки и другие микросхемы, а предприятие «Аддитивные технологии» — любые детали из пластика, уточнил он.

По словам вице-мэра, ведутся переговоры о том, чтобы привлечь в московский технополис новые производства из сферы электромобилестроения. Власти столицы также планируют провести конкурс на заключение офсетного контракта в области автопрома. По условиям соглашения, инвестор в течение трех лет построит завод, где приступит к серийному выпуску аккумуляторных батарей для городского электротранспорта и электромобилей «Москвич».

«Компаниям, вошедшим в состав кластера, предстоит разработать и запустить производство новых платформ для электротранспорта разного назначения. Прежде всего, для спецтехники, которая будет востребована городом. Одним из ключевых участников объединения стал завод “Москвич”, который начал серийный выпуск электромобилей на своей площадке», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компании уже обсудили возможности кооперации и выразили готовность вести совместную работу. «Значительная часть компетенций участников межотраслевого кластера электромобилестроения относится к производству различных компонентов для электромобилей: аккумуляторов, силовых установок, бортовых систем, элементов интерфейса, деталей кузова и салона», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев. Он добавил, что в рамках кооперации предприятия протестируют новые технологии, которые применяются в производстве электрокаров, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов.

ОЭЗ Москвы занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Резиденты технополиса пользуются налоговыми льготами. По официальным данным, производственные корпуса занимают 550 тыс. кв. м, а объем инвестиций в локализацию предприятий превышает 87 млрд рублей.