Власти Белоруссии будут изымать иностранную собственность в ответ на недружественные действия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому правительство республики получает право изымать иностранную собственность в ответ на недружественные действия.

В соответствии с документом, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, основанием для изъятия является совершение в отношении Белоруссии, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. «Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом Министров Республики Беларусь», — говорится в документе. В нем подчеркивается, что норма направлена на «обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, ее экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских юридических и (или) физических лиц, интересов общества и государства».

Отмечается, что изъятия не должны иметь «более ограничительный характер, чем это необходимо для устранения негативного эффекта недружественных действий».

Закон вступит в силу спустя десять дней после его официального опубликования.