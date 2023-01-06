Врио главы ДНР заявил, что все атаки в период рождественского перемирия будут отражаться

Рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации на Украине, о котором накануне объявил президент РФ Владимир Путин, касается прекращения инициативного огня и наступательных действий. Ответный огонь будет, пояснил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Также он подчеркнул, что перемирие объявлено для православных.

«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — написал чиновник в своем Telegrem-канале.

Врио главы региона отметил, что решение президента относится именно к православным людям. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — подчеркнул Пушилин.

Напомним, 5 января Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. Таким образом глава государства поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призвавшего прекратить огонь с тем «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».