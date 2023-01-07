Автопилоты на агротехнике заменят на российские из-за угрозы наведения на них систем вооружения США

Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies), которая занимается разработкой систем с искусственным интеллектом для транспорта и агропромышленного комплекса, планирует в 2023-2024 годах заменить зарубежные автопилоты на сельхозтехнике, и в первую очередь работающей на юго-западе России. Спецоперация показала, что системы, такие как Trimble и Topcon, могут использоваться для наведения американских систем вооружения, сообщила ТАСС глава компании Ольга Ускова.

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«Наличие Trimble, Topcon и подобных систем на нашей агротехнике — очень серьезная дыра в безопасности страны, ситуация на Украине это показала. Зарубежные системы управляются на основе спутниковой навигации и могут передавать в информационные системы недружественных государств координаты местонахождения, маршруты техники. По ним можно наводить огонь. Есть информация о таких случаях, когда на территориях в зоне СВО шла наводка по тракторам с западными системами на основе спутниковой навигации. Поскольку часть российской техники оснащена данными системами, критическая инфраструктура находится под угрозой и требует замены», — рассказала Ускова.

Ее компания производит систему автономного управления сельхозтехникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) Cognitive Agro Pilot на базе технологий искусственного интеллекта. По оценке самой компании, автоматическая обработка беспилотным комбайном позволяет сократить потери урожая до 13%, а сроки уборки — на 25%.

Со ссылкой на данные экспертов, Ускова уточнила, что в России не менее 150 тыс. тракторов оснащены зарубежными системами. И ее компания ставит перед собой задачу в 2023-2024 годах заменить как минимум треть из них, прежде всего на юго-западе страны, и «решить полностью вопрос на новых территориях и в других южных регионах».

Клиентами Cognitive Pilot уже являются крупнейшие агрохолдинги России: «Эконива», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», АО «Фирма "Август», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и Песчанокопская аграрная группа.

