«Будет строиться на века»: Кириенко рассказал о будущем городе на Арабатской стрелке

Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет строиться на века, без суеты, но и без промедления, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В рамках рабочей поездки он посетил Херсонскую область, чтобы на месте оценить возможности развития инфраструктуры, передает РИА Новости.

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«Здесь очень важно все сделать на века. С одной стороны, нужно торопиться, и это понятно, людям нужно жилье, развивающимся территориям нужны возможности, но тут суеты не надо. Надо действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой новый город получится», — сообщил Кириенко.

Он отметил, что задача проектировщикам поставлена, и есть уже немало инвесторов, которые на этом этапе проявили заинтересованность и планируют вкладываться «в развитие, в инфраструктуру и в жилье». В регионе побывал вице-премьер Марат Хуснуллин, он привлек правительственные организации, которые сейчас занимаются генпланом, уточнил Кириенко.

«Территория Арабатской стрелки, на мой взгляд, конечно, уникальная по сочетанию природных факторов, лечебных факторов, поэтому здесь будет и курортная территория, это точно, но не только, здесь очень много возможностей для развития и сельского хозяйства, и современных научных технологий. Задача, которую поставил президент, в том числе по Херсонской области, это задача не просто восстановить разрушенное, это задача строить новое», — подчеркнул Кириенко.

Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 км и шириной до 8 км, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Крыму, северная – к Херсонской области. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Кириенко будет контролировать строительство на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тыс. человек.

