«Гадкое гонение»: патриарх Кирилл оценил ситуацию с православием на Украине

Каноническое православие на Украине в условиях жестоких гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) сохранится, однако верующим для этого нужно идти на жертвы. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

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«Православие сохранится. Но для того, чтобы сохранить православие, нужно в этих условиях идти на жертвы. И это не добровольные жертвоприношения, а это просто реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит — либо сохранить веру, либо от нее отказаться. Все те, кто будет сохранять веру, благочестие, верность канонической церкви, встают, конечно, на путь исповедничества, они уже встали на этот путь», — заявил патриарх.

Предстоятель РПЦ констатировал, что в центре Европы сегодня развязано «гадкое гонение» на церковь под лозунгами демократии и свободы. Речь, по его словам, идет, в первую очередь о борьбе с православной церковью, которая всегда являлась «великой нравственной и духовной силой украинского народа». При этом он выразил уверенность в силе духа православных украинцев, которые «крепки в своей вере, мужественны и очень эмоциональны».

«Дай Бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический, но и духовный кризис. И все эти призывы демократизировать, вестернизировать страну, конечно, кружат голову тем, кто связывает эти призывы с улучшением материальной жизни людей. Вот живут на Западе богатые хорошо, и если мы по этому пути пойдем, то и мы будем жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как мы знаем, стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сегодня сопровождает дехристианизацию западного общества», — добавил патриарх.

6 января национальный заповедник Киево-Печерская лавра заключил с ПЦУ, получившей в 2019 году статус автокефалии, соглашение о проведении в Успенском соборе рождественского богослужения. Данное решение в УПЦ расценили как «силовой захват» храма.

