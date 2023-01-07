Кевин Маккарти: спикер со связанными руками

И так, с пятнадцатой попытки Кевин Маккарти набрал-таки достаточное количество голосов и был избран спикером Палаты представителей США.

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Шефство обещает быть трудным: 14 неудачных раундов голосования, 15 потенциальных противников, 5 принципиальных соперников и минимум административного ресурса – все это будет давить на Маккарти в течение следующих 2 лет, если он не отправится в отставку раньше. А надо сказать, что возможность такого развития событий вполне реальна.

Трамп ему не поможет – не потому что не захочет, а потому что не может в силу двусмысленности собственного положения. Демократы не позволят рассчитывать на их слабость, поскольку на фоне разрозненных республиканцев будут выглядеть гораздо внушительнее. В конце концов, и костяк самой республиканской партии вполне способен, что называется, «кинуть» Маккарти, как это уже случалось не раз с лидерами «слонов» в Конгрессе.

Тренд стабильный

С середины 1990-х годов каждый следующий спикер-республиканец политически слабее предшественника. Часто образовывались мелкие, но довольно влиятельные фракции, пытавшиеся саботировать партийное руководство. Цели были разные: личный политический бренд, желание продвинуть определенную повестку и т.д. И к 2023 году ничего не изменилось: 5 не особо влиятельных, но очень громких республиканцев отсрочили выборы спикера впервые за сто лет – с 1923 года. В основном это радикальные трамписты, обвиняющие Маккарти в слабых результатах партии на промежуточных выборах и недостаточной верности консервативной идеологии.

На помощь бунтовщикам пришла математика. Республиканцы обладают лишь пограничным преимуществом в палате представителей: у них 222 места, а для победы на выборах спикера нужно 218 голосов. Мало кто ожидал, что количество несогласных перевалит за 5 человек, однако это произошло. В определенный момент 15 республиканцев примкнули к бунтовщикам.

Политическое жертвоприношение

Маккарти пришлось знатно подстелить соломку. Теперь для того, чтобы инициировать вотум недоверия спикеру, достаточно всего одного конгрессмена. Помимо того, радикальные консерваторы получат минимум одно место в комитете палаты представителей по правилам – органе, отвечающем за регулирование процесса законотворчества. Ходят также слухи, что Маккарти придется назначить некоторых из своих противников главами профильных комитетов, а значит лишить этих должностей своих союзников.

Эти и другие уступки значительно ограничат автономность спикера и его способность согласовывать сделки с демократами в палате представителей и сенате. Отсутствие же возможности диалога в почти поровну разделенном Конгрессе увеличивает риски приостановки работы федерального правительства (шатдауна) – особенно при обсуждении бюджета и потолка госдолга.

Кто проиграл?

Кевин Маккарти. Он спикер, но его руки связаны уступками. Победа сегодня не гарантирует от попыток соперников сместить лидера через год, месяц или даже неделю.

Дональд Трамп. Конкретно в случае с выборами спикера он не смог убедить своих самых ярых соратников поддержать Маккарти. Хотя публично призвал голосовать за него. Это дает все основания полагать, что политический ресурс бывшего президента, что называется, «забродил».

Республиканцы в целом. По правилам Конгресса, ни один профильный комитет не может функционировать до назначения спикера. Однако это только часть проблемы. Ожидая тяжелой битву за молоток спикера, Маккарти отказывался утверждать состав комитетов заранее, хотя обычно это делается в ноябре-декабре. Поэтому «слонам» придется хотя бы на некоторое время отложить расследования в отношении администрации Байдена, а также разные законодательные инициативы. Ну и, конечно, никуда не денутся имиджевые потери республиканцев.

Кто выиграл?

Демократы. На фоне республиканцев «синие» впервые за много лет выглядят более сплоченной политической силой. Да, они потеряли палату представителей, но входят в 2023 год с усиленными позициями в Сенате. Кроме того, новое партийное руководство в лице Хакима Джеффриса, сменившего Нэнси Пелоси, получило в глазах общественности своеобразный репутационный гандикап и безусловно попытается капитализировать внутренние распри политических оппонентов.

Джозеф Байден. Конец 2022 и начало 2023 года принесло президенту США много приятных неожиданностей. Неплохой результат демократов на промежуточных выборах приписывается именно Байдену. Общенациональный рейтинг Байдена все еще в диапазоне 42–43%, но его популярность среди демократов достигла 78%. Запоздалое начало работы республиканской Палаты представителей даст Байдену возможность подготовиться к валу анонсированных расследований.

Что дальше?

Спикерство Маккарти будет трудным. Впереди обсуждение федерального бюджета, повышение потолка госдолга и масса других инициатив, обсуждение которых может спровоцировать новую волну противостояния. Проблема для политика состоит и в том, что к нему испытывают, кроме политической, личную неприязнь. По словам Маккарти, один из его главных критиков республиканец Мэт Гейтс заявил: «Мне все равно, если Джеффрис станет спикером вместо Маккарти.»

Да, шестеро бунтовщиков на 15-й раз решили воздержаться и не проголосовали против лидера. Окончена ли внутрипартийная борьба? Нет. Она только начинается.

