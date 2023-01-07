Оруэлл и японская манга: стали известны читательские предпочтения россиян в 2022 году

В прошлом году россияне активно читали книги по психологии, о том, как «ценить и беречь себя», при этом резко вырос интерес к знаменитому роману Джорджа Оруэлла «1984». Растущим трендом года признаны комиксы и графические романы, а среди молодежи особой популярностью пользовалась японская манга, сообщает РБК со ссылкой на данные издательств, магазинов и сервисов электронных и аудиокниг.

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По данным крупнейшего российского сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес» лидером продаж по итогам года стал бестселлер белорусского автора Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Всего было продано более 74 тыс. экземпляров этой книги, что на 83% больше, чем в 2021 году. Второе место занял Джордж Оруэлл со знаменитым романом-антиутопией «1984», продажи этой книги выросли на 45%. На третьем месте — мемуары Эдит Эвы Эгер, пережившей холокост, — «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». В десятку лидеров попали также три книги Сергея Лукьяненко. Рейтинг аудиокниг возглавил «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой в озвучке автора.

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», в лидеры по количеству прослушиваний вышли книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», роман Оруэлла «1984», книга по психологии «Думай медленно... решай быстро» лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана, а также «Дюна» Фрэнка Герберта и «Мастер и Маргарита» Булгакова.

В издательстве «Эксмо-АСТ», помимо вышеперечисленных лидеров, самым популярным зарубежным автором назвали Стивена Кинга — за год было продано 977 тыс. экземпляров его книг.

В сети книжных магазинов «Читай-город» отметили интерес покупателей все к тем же книгам Ольги Примаченко и Оруэлла. Пользовались спросом также «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Маленькие женщины» Луизы Олкотт, «Искусство любить» Эриха Фромма и «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Популярными в прошлом году были не только книги по психологии, растущим трендом года в магазине назвали комиксы и графические романы — большим спросом пользовалась японская манга, особенно среди читателей от 14 до 25 лет.

