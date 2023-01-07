Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты не ограничились одним туром. Маккарти получил 216 голосов, его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 211. Еще шесть законодателей не поддержали ни одного из кандидатов.

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«Палата представителей США избрала лидера Республиканской партии Кевина Маккарти из Калифорнии спикером в ходе драматического 15-го голосования после спорных четырех дней и 14 неудачных голосований — самого долгого периода, когда палата оставалась без лидера за столетие», — сообщает телеканал CNBC.

Этот пост считается третьим по значимости в США. Без назначения спикера работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и перейти к законотворческому процессу.

Президент США демократ Джо Байден поздравил Маккарти с избранием, отметив, что «готов работать с республиканцами» по мере возможности.

