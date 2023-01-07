Потерявший связь с родственниками пленный боец ВСУ поздравил семью с Рождеством

Пресс-служба компании «Конкорд» помогла украинской семье найти их родственника, пропавшего во время службы в ВСУ. Речь идет о жителе Одессы Александре Осадчуке, который долгое время не выходил на связь с семьей.

Мать украинского военнослужащего оставила запрос на горячей линии «Спроси Вагнер». Выяснилось, что Осадчук жив и находится в плену. В качестве подтверждения он записал видео, на кадрах которого поздравил родных с прошедшими новогодними праздниками и Рождеством. Ролик публикует пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину.

«Мама, привет. Мне сказали, ты меня искала. Я нахожусь в плену, слава богу вылез из мясорубки, в которой меня кинули просто так… С наступающим Рождеством и прошедшим Новым годом. Я мысленно был с вами», — отметил он.

По словам Осадчука, к пленным относятся хорошо. Их обеспечивают питанием, ни на что не агитируют и редко допрашивают. В скором времени боец надеется вернуться домой.

Президент России Владимир Путин ранее выпустил указ о рождественском перемирии. Он подразумевает прекращение огня с 12:00 6 января и до 00:00 7 января.