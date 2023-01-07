Рождественские стихи с Владимиром Кошевым

— Владимир, кто подал вам идею исполнять «Рождественские стихи» Бродского?

— Блистательный актер Михаил Козаков. Когда-то он подарил мне небольшую книжку с «Рождественскими стихами» — это была одна из компиляций, ведь Бродский просто каждый год писал в канун праздника, как он сам говорил, письма к богу. А уже издатели впоследствии стали собирать на свой вкус те или иные стихи в цикл «Рождественские стихи». Вместе с книжкой Михаил Михайлович подарил мне идею читать эти стихи, как рождественскую программу. И вот она существует уже 15 лет, трансформируется, видоизменяется, потому что Бродский написал около 30 стихотворений. И каждый год мы с режиссером Михаилом Елисеевым расставляем разные акценты. Новую версию для зала «Зарядье» мы сочинили недавно вместе с прекрасным трубачом Кириллом Солдатом, солистом Национального филармонического оркестра России. Сегодня эти «письма у богу» звучат особенно актуально, потому что наша жизнь стала непредсказуемой и каждому необходима поддержка кого-то свыше. Мне бы хотелось, чтобы зрители, которые придут на эту программу получили надежду на то, что бог нас не оставит.

— Из того, что исполняешь, какие строки тебе ближе всего?

— Каждый год разные. Например, когда я только начинал читать «Рождественские стихи», была актуальна строка: «Я пришел к Рождеству с пустым карманом» из «Речи о пролитом молоке». Она и сегодня остро ощущается, потому что сколько бы ты ни зарабатывал, денег всегда не хватает. Это ведь как у Алисы в стране чудес: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Это стихотворение попадает в каждого мужчину, который тянет на себе семью. Вообще «Речь о пролитом» молоке вневременное, оно рифмуется с любыми событиями нашей жизни. Стоит посмотреть новости, как вспоминаешь: «Бога нет. А земля в ухабах»… Поэтому очень трудно читать Бродского, как просит режиссер — будучи только проводником, который должен донести мысль, ритм поэта и не вкладывать в стихи что-то свое, иначе это будет интерпретация, а нужно, чтобы стихи прозвучали так, как задумывал автор. У меня есть, кстати, некий оммаж Иосифу Александровичу при исполнении стихотворения «Лагуна». Когда я начинаю его читать, то как бы вспоминаю его манеру и ритм, а потом уже перехожу на собственное исполнение. И это стало попадать в зрителя гораздо сильнее.

— Ты празднуешь Рождество?

— Я стал любить Рождество, когда еще был маленьким. Я же из Риги, а там принято праздновать по григорианскому календарю. И это был еще один праздник. Не официальный, но в каждом доме уже стояла елка, висели носки для подарков. Все ходили друг другу в гости. В Риге еще были приняты совсем миниатюрные открытки, которые прилагались к какому-нибудь маленькому презенту — коробке конфет или шоколадке. И это не носило какого-то явного религиозного характера. Но при этом Рождество — это не «Голубой огонек» и салат оливье, это про что-то другое. Про то, что сегодня ты можешь поздравить Его и поблагодарить за то, что мы есть. Чтобы тебе внутри стало тепло. А когда повзрослел, я очень ждал «Рождественские встречи Аллы Пугачевой». Для меня это было событие.

— А когда уже стал актёром?

— Последний раз я праздновал Новый год по-человечески до премьеры спектакля «Игрок» в БДТ, потому что каждый год этот спектакль ставят в репертуар 31 декабря. Поэтому вернуться в Москву к родителям я уже не успевал. И хорошо, если удавалось вырваться домой к Рождеству. В этом году я как раз буду в Москве, вечером 7 января еще раз перечитаю Бродского, а на следующий день выступлю в «Зарядье».