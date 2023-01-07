Синоптики спрогнозировали градус крещенских морозов

Похолодание на европейской территории России достигло апогея, дальше будет теплее, пообещали в центре погоды «Фобос». Согласно метеорологической статистике, после экстремальных рождественских морозов, крещенские бывают сильнее только в 30% случаев, уточнили синоптики.

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«Днем в воскресенье станет на пару-тройку градусов теплее, чем сегодня, температура составит −15…−20°. Затем северные ветры в атмосфере постепенно развернутся на восточные, а потом и на южные румбы и поступление холодного воздуха в регион прекратится. В ночь на понедельник термометры покажут −20…−25°, местами до −30°, днем ожидается −14…−19°, что пока еще существенно, на 12–13° ниже климатической нормы», — сообщили синоптики.

Во вторник следующей недели температура еще больше повысится, а в среду потепление активизирует приближающийся с запада атмосферный фронт, который принесет небольшой снег и повышение температуры в дневные часы до −7…−12°. Ветрено и снежно будет и в четверг, температура к середине недели вернется в рамки нормы, составив −4…−9°. Днем в пятницу вновь пройдет небольшой снег, а столбики термометров поднимутся до −2…−7°.

«Метеорологическая статистика говорит о том, что после экстремальных рождественских морозов с температурой ниже −25°, следующие за ними, морозы крещенские, бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. Так что высока вероятность того, что на Крещение в регионе будет не холоднее −8…−13°», — считают синоптики.

