Уже не оборонительная помощь: США предоставят Украине наступательное вооружение

Соединенные Штаты, характеризовавшие ранее свою помощь Украине как оборонительную, объявили о выделении Киеву вооружения, которое позволит украинским войскам начать наступательные действия, пишет The Washington Post. В очередной пакет помощи объемом около $3 млрд войдут боевые машины пехоты Bradley, вооруженные ракетами TOW, самоходные гаубицы M109 и ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

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«В сочетании с недавно объявленным США и Европой обучением тысяч украинских военнослужащих общевойсковым маневрам в западном стиле новое вооружение знаменует собой переломный момент для Соединенных Штатов и их союзников, которые до сих пор характеризовали свою помощь как в основном оборонительную», — говорится в публикации.

США, в частности, намерены передать Украине 50 боевых машин пехоты Bradley, вооруженных ракетами TOW, способными уничтожать танки, сотни тысяч 25-миллиметровых боеприпасов и 18 самоходных гаубиц M109.

По словам зампомощника министра обороны Лоры Купер, машины Bradley маневренные и быстрые, обладают огневой мощью, «значительным бронезащитным потенциалом» и способны перевозить войска. Они, по ее словам, дополнят французские легкие танки AMX-10 RC и немецкие БМП Marder, о поставках которых было объявлено ранее.

Также, по словам Купер, в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые намерены запускать с помощью советских пусковых установок «Бук». Планируется также поставка грузовых фургонов Humvees, бронетранспортеров M113 и машин противоминной обороны. Гаубицы M109 построены на танкоподобных гусеницах, что позволяет им вести огонь и быстро перемещаться в безопасное место. Для гаубиц, ранее отправляемых США на Украину, требуется отдельный грузовик, чтобы буксировать их по полю боя.

Ожидается, что доставка большей части нового вооружения и обучение управлению им займет несколько месяцев, пишет The Washington Post.

