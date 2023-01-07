В Крыму сделают электромобиль из «Буханки»

Крымское предприятие «Элькафа» планирует этим летом завершить испытания и представить серийную версию внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем. Об этом ТАСС сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

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«Научно-производственное предприятие "Элькафа" запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили. "Донором" взяли УАЗ "Буханку" для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт», — сообщил Демурия.

Он отметил, что уже подписано соглашение с автозаводом УАЗ, который помогает «инженерным ресурсом». Разработка батареи для электромобиля финансируется за счет гранта, который молодая компания выиграла в Фонде развития инноваций.

Новый электрокар будет испытан в условиях горного и степного Крыма, в летний и зимний период. Уже начались работы по сертификации набора компонентов для переоборудования автомобиля в электромобиль, чтобы в будущем продавать их не «гаражным мастерам», хотя это тоже не исключено, а поставлять на российские автозаводы для установки на готовые серийно-выпускаемые автомобили, добавил Демурия.

Трансмиссию «Буханки», по его словам, планируется сделать полностью электрической. При этом в отсек двигателя может быть установлен топливный генератор, который позволит увеличить запас хода на случай отсутствия зарядных станций. Для холодных регионов РФ возможна также установка топливного обогрева салона.

