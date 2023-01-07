В Минобороны рассказали о ходе проведении СВО в режиме прекращения огня

Вооруженные силы РФ соблюдают режим прекращения огня, несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Только по Донецку противник выпустил более 60 крупнокалиберных снарядов. Ответным огнем, по данным ведомства, за прошедшие сутки были уничтожены несколько гаубиц, бронированных машин и порядка 120 украинских военнослужащих.

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«На Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено одиннадцать минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник пятьдесят один раз применил артиллерию по подразделениям российских войск. По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS". В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь тридцать один раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел семнадцать артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны сообщил, что на Купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, ответным огнем уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении вблизи Серебрянского лесничества российские войска отразили атаку двух штурмовых групп ВСУ, уничтожив при этом более 30-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевую бронированную машину и пикап.

На Донецком направлении за прошедшие сутки была сорвана попытка атаки подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, потери противника в результате ответного огня здесь составили до 50-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль. На Южно-Донецком направлении в районе Новомайорского ДНР ВС РФ пресекли контратаку подразделений 108-й бригады теробороны ВСУ, уничтожив ответным огнем более 20-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника, пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также противорадиолокационную ракету «HARM» производства США.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

