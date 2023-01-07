В Турции сообщили о готовности инфраструктуры для газового хаба

Турция завершает работу над дорожной картой по созданию международного газового рынка, сообщил министр энергетики Фатих Донмез в эфире телеканала Haberturk. По его словам, инфраструктура для хаба уже готова, и Россия, Иран и Азербайджан смогут стать игроками на рынке газа, идущего в Европу.

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«Сейчас мы завершаем разработку дорожной карты. Физическая инфраструктура у нас готова. Последние четыре года мы в Турции управляем торговой газовой платформой для национального рынка. Программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены. Мы ведем переговоры относительно ожиданий международных рынков по цене на газ», — сообщил Донмез.

Он уточнил, что вопросы ценообразования уже обсуждались с Болгарией и Македонией, и этим странам «нравится идея» создания газового хаба.

Донмез также рассказал, что в стране введены в эксплуатацию две нитки «Турецкого потока», по одной газ поступает только для внутренних нужд, по второй — через Болгарию в Европу. Азербайджан, Россия и Иран могут, по его словам, «сыграть роль в этом плане».

«Мы открываем в Турции газовый рынок. Рынок будет здесь, цена на газ будет определяться в Турции, будет взиматься плата за сервисное обслуживание», — добавил Донмез.

