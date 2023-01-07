«Всеми любимый праздник»: Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, пожелав «здоровья, успехов и всего наилучшего». В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля, передает его пресс-служба.

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«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — говорится в праздничном послании президента.

Глава государства также отметил огромный созидательный вклад, который вносит РПЦ и другие христианские конфессии РФ в «единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодежи и укрепление института семьи». Путин подчеркнул, что церковные организации поддерживают межнациональный и межрелигиозный мир в нашей стране, заботятся о нуждающихся и поддерживают воинов, участвующих в спецоперации. Такая многогранная, подвижническая работа заслуживает, по его словам, самого искреннего уважения.

