Глава Курской области прошел подготовку в ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт всю первую неделю года с коллегами из администрации и жителями региона из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер». В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором видно, как обучающиеся стреляют из гранатометов и стрелкового оружия, бросают гранаты.

Статья по теме: В Курской области усилили контроль на въезд в Курчатов, где располагается атомная электростанция

«Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости», — написал Старовойт.

Он также отметил, что условия подготовки максимально приближены к реальному бою. В учебном центре отрабатывается целый комплекс боевых упражнений для того, чтобы «обеспечить безопасность земляков».

В своем предыдущем посте Старовойт раскритиковал «видеопривет», который прислал отдыхающий в Мексике депутат Курской областной думы Максим Васильев. Губернатор подчеркнул, что считает такое поведение неуместным, и добавил, что он «очень зол».

