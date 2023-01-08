Глава ТПП оценил положение бизнеса после ухода иностранных партнеров

Западные санкции сказались на работе большинства российских предприятий, но около четверти компаний, потерявших зарубежных партнеров, уже нашли новых, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Статья по теме: У российских предпринимателей появился цифровой профиль

«Санкции заметно сказались на работе более 60% опрошенных. При этом уже порядка 25% компаний, потерявших партнеров за рубежом, нашли новых. Однако без малого треть все еще ищут, и им надо помочь. Так, недавно ТПП организовала большую бизнес-миссию в Иран, 100 представителей российских компаний приняли в ней участие», — рассказал Катырин.

Он подчеркнул, что ТПП «держит руку на пульсе бизнеса», прежде всего малого и среднего, как наиболее уязвимого.

По его мнению, сейчас необходимо «ускорить структурную перестройку экономики», расширить законодательную поддержку предпринимательства, помочь бизнесу в поиске новых внешнеторговых партнеров и потребителей российского импорта, разработке новых логистических цепочек. Также, по словам Катырина, необходима «учитывающая нынешние реалии кредитно-денежная политика».

