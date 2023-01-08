Индия впервые в истории вошла в тройку крупнейших авторынков мира

По итогам прошлого года Индия стала третьим после Китая и США автомобильным рынком мира. По предварительным данным, страна опередила по объему продаж Японию и впервые в своей истории вошла в тройку крупнейших авторынков, сообщает Nikkei.

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«По предварительным данным, продажи новых автомобилей в Индии составили не менее 4,25 млн единиц, превысив 4,2 млн проданных в Японии», — говорится в публикации.

По данным Индийской ассоциации автопроизводителей, с января по ноябрь 2022 года в стране было продано 4,13 млн авто. При этом крупнейший автопроизводитель страны Maruti Suzuki на днях сообщил, что в декабре ему удалось реализовать порядка 120 тыс. автомобилей. Таким образом, даже без учета данных других производителей объем продаж в Индии уже превысил годовой показатель Японии — 4,2 млн автомобилей.

Первое место в мировом рейтинге авторынков принадлежит Китаю. С января по ноябрь прошлого года там продали 24,3 млн автомобилей. На втором месте по объему продаж находятся США, где было реализовано 13,7 млн автомобилей — минимум с 2011 года.

