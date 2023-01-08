Киссинджер предложил вариант разрешения конфликта на Украине

Нейтральный статус Украины мог бы стать решением конфликтной ситуации в регионе, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Знаменитый дипломат и эксперт в области международных отношений в своей новой книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии» пишет, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а история и обширность территорий оправдывают ее заботу о своей безопасности. Выдержки из его книги опубликовал американский журнал Foreign Affairs.

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«Из-за своей обширной территории и отсутствия географической защиты Россия страдает от постоянного ощущения незащищенности, глубоко укоренившегося в ее истории. И это верно. Екатерина Великая уловила этот идиосинкразический страх в своем замечании: "У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их"», — пишет Киссинджер.

Он указывает, что если Украина вступит в НАТО, то граница альянса будет «в пределах 500 километров от Москвы», что устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия.

Дипломат также предположил, что решением нынешнего конфликта могла бы стать «нейтральная Украина», но при этом не объяснил, как будет гарантирована безопасность этой страны как нейтрального буферного государства.

