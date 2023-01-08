Клуб трех часов: названы болезни, которые заставляют просыпаться посреди ночи

Исследования, проведенные в нескольких европейских странах, показали, что почти треть людей просыпаются по ночам, причем, происходит это обычно в одно и то же время — в три часа. Врачи предупреждают, что частые ночные пробуждения могут сигнализировать об определенных заболеваниях, прежде всего, о снижении когнитивных функций, пишет британское издание Express.

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«Причинами пробуждения могут являться три основные категории болезней: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей и неврологические расстройства», — пишет издание со ссылкой на данные фонда Sleep Foundation.

Когда у человека больное сердце, это сильно отражается на его сне: он плохо спит, постоянно просыпается ночью, утром может страдать от усталости. Риск инсульта и инфаркта возрастает именно во сне, когда кровообращение замедляется. И постоянные пробуждения могут быть предвестниками этих патологий.

Еще одно расстройство, вызывающее ночные пробуждения, — это заболевания дыхательных путей. Помимо обструктивного апноэ, нарушать сон могут астма и хроническая обструктивная болезнь легких. На наличие проблем в этой сфере указывают пробуждение с пересохшим ртом и утренние головные боли.

Третьей распространенной причиной являются неврологические расстройства, но их не следует путать с обычными изменениями сна по мере старения человека. В частности, по ночам часто просыпаются страдающие деменцией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона. При этом исследования показывают, что такие симптомы могут проявиться за годы до постановки официального диагноза.

Временный стресс, увеличенная простата и желудочно-кишечный рефлюкс также могут являться причиной пробуждений в течение ночи. Кроме того, врачи не исключают, что проблемы со сном могут появиться и у вполне здорового человека.

