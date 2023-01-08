Купол завис более чем на час: NASA сообщило о мощнейшей вспышке на Солнце

Обсерватория солнечной динамики американского космического агентства опубликовала видео мощной солнечной вспышки. Пик активности наблюдался в ночь с 5 на 6 января (в 3:57 мск). Вспышке был присвоен класс X1.2, сообщает Spaceweather.com.

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«Взрыв надул купол раскаленной плазмы, который завис над местом взрыва более чем на час. Импульс рентгеновского излучения и сильного ультрафиолетового излучения от вспышки ионизировал верхнюю часть атмосферы Земли, вызвав отключение коротковолнового радио в южной части Тихого океана», — говорится в публикации.

Как уточнили в NASA, эта вспышка классифицируется как X1.2, где X-класс обозначает наиболее интенсивные вспышки.

Источником мощной вспышки стало солнечное пятно AR3182, которое сформировалось недавно, но уже неоднократно заявляло о себе. 3 января оно вызвало выброс корональной массы — гигантское облако из ускоренных частиц тогда улетело в космос и не затронуло Землю из-за того, что находилось на обратной стороне Солнца. Однако, оно может стать повторным источником корональных выбросов солнечной массы и в скором времени место вспышки может быть обращено уже к Земле из-за вращения Солнца, предупредили эксперты.

