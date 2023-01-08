Операция возмездия и пять сбитых самолетов: Минобороны подвело итоги суток в зоне СВО

В ответ на удар по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке была проведена операция возмездия — в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске уничтожено более 600 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, за прошедшие сутки российские истребители сбили пять украинских самолетов.

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«В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия. В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по данным Минобороны, за прошедшие сутки российские истребители сбили пять самолетов воздушных сил Украины: Су-27, Су-24, два Су-25 и МиГ-29, а средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» и американскую противорадиолокационную ракету «HARM».

Конашенков сообщил, что после завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы противника, уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, БМП, бронетранспортер и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении разбиты две штурмовые и диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Противник потерял более 50-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. На Донецком направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап. На Южно-Донецком — более 40 военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.

В Минобороны также подвели итоги деятельности ВСУ в период прекращения огня с 12-ти часов 6 января до 24-х часов 7 января. За это время, по данным ведомства, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз. По жилым кварталам Донецка было выпущено свыше 160-ти снарядов крупного калибра и 20-ти реактивных снарядов систем залпового огня. В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз. В Минобороны подчеркнули, что ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

