Патриарх вручил Слуцкому и Бутиной церковные награды

После литургии в Успенском соборе Московского кремля патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого орденом преподобного Сергия Радонежского I степени, а члена думского комитета по международным делам Марию Бутину — орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Статья по теме: Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США

«Благодарю вас, Леонид Эдуардович, за вашу гражданскую позицию, она достойна всяческой похвалы. Особенно же за вашу верность Русской Православной Церкви, за то, что вы свою деятельность всегда подкрепляете искренней, сердечной молитвой, и Господь эту молитву, несомненно, слышит и помогает вам», — сказал патриарх, вручая орден Слуцкому.

Марию Бутину предстоятель РПЦ назвал «живым героем» за то, что она находилась «в застенках во враждебной стране» и не предала Родину.

«Для того, чтобы спасти себя, мало нужно было — только предать Родину. Она ее не предала. Так же как не предавали наши благочестивые предки. И сегодня этот дух веры православной, дух любви к Родине присутствует в нашем народе. И я рад, что такая молодая и красивая женщина стоит здесь, являясь символом победы над темной и могущественной силой, которая вступила в борьбу с нашим народом», — заявил патриарх Бутиной.

