Правительство запланировало улучшить россиянкам жизнь

Уровень заработной платы женщин и мужчин в России отличается более чем на четверть, кроме того, многие россиянки работают в отраслях, где вознаграждение за труд ниже, чем в среднем по экономике. Исправить эту ситуацию призвана Национальная стратегия действий в интересах женщин, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина. В ней власти делают ставку на развитие дистанционного формата работы для женщин, вовлечение их в цифровую экономику и предпринимательство.

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«Разработчики стратегии констатируют, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге, при высоком уровне образования и занятости, разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 28%», — пояснили в пресс-службе правительства.

Национальная стратегия действий в интересах женщин, рассчитанная на 2023–2030 годы, ставит своей целью соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактику женского неблагополучия.

Достичь этого предполагается в том числе за счет формирования у российских женщин «интереса к техническим и технологическим специальностям», вовлечения их в цифровую экономику и в систему непрерывного образования и повышения квалификации. Улучшить жизнь россиянкам также может развитие дистанционных форм занятости и вовлечение их в предпринимательство, считают в правительстве.

Стратегия будет реализовываться в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030-ый. План мероприятий планируют разработать в ближайшее время.

