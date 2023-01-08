Российские подводники уделят особое внимание работе подо льдом

Экипажи подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота уделят особое внимание работе подо льдом в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

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«Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе также уточнили, что Северный флот получил значительный опыт применения подлодок проектов 955 «Борей» и 885 «Ясень», в том числе в Арктике.

«В 2022 году подводные силы Северного флота в установленные сроки подготовили атомные подводные крейсеры Тихоокеанского флота "Князь Олег" и "Новосибирск" и провели Арктическим маршрутом подо льдами атомные подводные крейсеры Тихоокеанского флота в основной пункт базирования Вилючинск», — говорится в сообщении.

