Владимир Ефимов: Дома на колёсах будут производить в Зеленограде

Компания «Сэндтреккер» вложит почти 1 млрд рублей в строительство завода в Москве по производству внедорожных кемперов. Земельный участок власти столицы предоставят без торгов, для реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщил 8 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город без торгов передаст инвестору в аренду земельный участок площадью 1,1 га для строительства завода по производству внедорожных кемперов. Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 млн рублей», — сказал Владимир Ефимов.

Компания «Сэндтреккер» уже владеет предприятием, которое с 2018 года выпускает более 170 домов на колесах в год. Как полагают в компании, эта продукция будет пользоваться все большей популярностью в России, вследствие развития внутреннего туризма.

«Еще один завод позволит увеличить объемы производства до 240 кемперов в год, предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования и на бездорожье. На предприятие смогут трудоустроиться 50 человек», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Площадь будущего предприятия составит 16,3 тыс кв м. Завершить строительство инвестор должен в течение срока аренды земли, он заключен на 5 лет, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, что масштабный инвестпроект — особая форма сотрудничества города и бизнеса, которая призвана создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в экономику Москвы. С 2016 года власти города выделяют таким инвесторам землю целевым назначением. А в рамках антикризисной поддержки, с весны 2022 года, участки для развития производств предоставляют в аренду за 1 рубль в год.