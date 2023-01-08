Vезделет: в России создадут уникальный беспилотный конвертоплан

Беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой, «умным» крылом и автопилотом разрабатывает российская компания «М-Индастриз». Аппарат сможет развивать скорость до 100 км/ч и лететь не менее полутора часов при полной загрузке в 50 кг, рассказал РИА Новости гендиректор компании Михаил Липатов.

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«Российские инженеры создадут уникальный беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой, скоростью полета свыше 100 км/ч и повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла при взлете и посадке, а также наличием автопилота», — рассказал Липатов.

По его словам, разрабатываемый Vезделет сможет перевозить до 50 кг грузов и лететь не менее 1,5 часов при полной загрузке. Максимальная высота полета составляет 4 тыс. метров. Конвертоплан будет оснащен двумя крыльями и восемью электрическими движителями, средний срок эксплуатации которых значительно выше, чем у бензиновых моторов.

Липатов уточнил, что при взлете, посадке и «висении» движители будут расположены вертикально, и аппарат будет держаться в воздухе за счет силы тяги пропеллеров. При переходе в самолетный режим они повернутся горизонтально, и беспилотное воздушное судно будет поддерживаться за счет подъемной силы, возникающей на крыле и стенках импеллеров. Управление будет осуществляться с помощью «отклонения механизации крыла»: на взлетном (посадочном) режимах крыло сложено и раскрывается только на безопасной высоте. Аппарат будет выполнять полет автоматизированно, без участия пилота или оператора.

Гендиректор компании сообщил, что опытный образец конвертоплана будет создан к лету 2023 года, а уже осенью пройдут его летные испытания.

«Поскольку проект планируется к реализации в рамках стратегического проекта "Беспилотная аэродоставка грузов", планируется создание собственной коммерческой группировки беспилотных воздушных средств. Конвертопланы, совмещающие в себе характеристики вертолета и самолета, будут доставлять грузы в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой, на морские объекты. Производство данных аппаратов дешевле, чем вертолетов, они экономичнее по топливу, им не требуется пилот», — добавил Липатов.