Жители Нидерландов устремились искать клад нацистов времен Второй мировой

Когда нацисты бежали из оккупированной Европы в последние дни Второй мировой войны, четверо немецких солдат закопали клад золотых монет и драгоценностей в глуши голландской сельской местности. Почти 80 лет спустя Национальный архив Нидерландов обнародовал около полутора тысяч документов и карту, где крестиком отмечено место клада. В итоге на поиски сокровищ в провинцию Гелдерланд устремились кладоискатели со всего королевства, пишет Observer.

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«Сокровища — четыре ящика для боеприпасов, нагруженных монетами, часами, украшениями, бриллиантами и другими драгоценными камнями — оценивались в 1945 году как минимум в 2 или 3 миллиона голландских гульденов, что эквивалентно примерно 15,85 миллионам фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах», — говорится в публикации.

Советник Национального архива Аннет Ваалкенс считает, что шансы найти клад ничтожно малы, так как среди рассекреченных документов была папка толщиной 7 см, в которой рассказывалось о бесплодных попытках государства найти украденные нацистские сокровища.

Исследователи считают, что клад был зарыт в апреле 1945 года, когда немецкие солдаты бежали, и у них «земля горела под ногами». Сокровища они захоронили в корнях тополя на глубине 70-80 см недалеко от деревни Оммерен, что примерно в 25 милях от Арнема. Об этом никто и не узнал бы, если бы один из четырех мародеров не был болтлив. Гельмут С. рассказал в Берлине, что во время взрыва бомбы в отделении банка Rotterdamsche в Арнеме в августе 1944 года был разбит сейф, а драгоценности и монеты якобы оказались разбросаны по улице. В итоге он с товарищами спрятал добычу в цинковых ящиках для боеприпасов. Первые поиски клада проводились сразу после окончания войны с участием Гельмута, но оказались безрезультатными. Голландские чиновники полагают, что клад выкопали либо местные жители, либо один из участников захоронения.