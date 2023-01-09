Акции дня: бумаги «Русснефти» растут на итогах 2022 года

В лидеры торгов на Мосбирже вышли бумаги одной из крупнейших в России нефтедобывающих компаний «Русснефть» по итогам сессии в понедельник, 9 января. За день акции подорожали на +8,35% до 90,8 рублей за штуку.

Интерес к бумагам подогрела отчетность компании за 2022 года, согласно которой «Русснефть» увеличила добычу «черного золота» примерно на 3,4%, до 6,91 млн тонн, природного газа - на 5,4%, до 295 млн кубометров. Кроме этого, компания поставила на баланс в 2022 году 39 млн тонн извлекаемых запасов нефти, увеличив свою ресурсную базу нефти до 626 млн тонн.

По итогам 2021 года компания утвердила выплаты в размере 0,816 доллара на привилегированную акцию, по обыкновенным акциям были принято решение выплаты не производить. Согласно дивполитике, «Русснефть» привязывает выплаты по «префам» к стоимости нефти. На «обычке» компания не платит дивиденды с 2014 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,33% до 2163,5 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,72% до 977,79 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:07 мск составила 80,5 долларов за баррель (+2,46%). Российская валюта укреплялась – 69,99 рублей за доллар.