Банки стали реже одобрять россиянам кредиты

В январе-ноябре 2022 года банки одобрили только 26% заявок россиян на получение кредита, что на 7% ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4 тыс. кредиторов.

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«На протяжении всего года банки сохраняли низкий аппетит к риску, но оперативно реагировали на смену потребительского спроса в его различных диапазонах. При этом нужно отметить, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Согласно графику, представленному на сайте НБКИ, уровень одобрения кредитных заявок резко упал в феврале-марте, затем постепенно поднялся и вновь начал снижаться в сентябре-ноябре. Весь год этот показатель коррелировал со значением персонального кредитного рейтинга заявителя на получение кредита.

