Более 400 человек задержаны после беспорядков в Бразилии

Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались накануне в дворец Планалту, а также здания Национального конгресса и Верховного суда в столице страны.

В настоящий момент президентский дворец и два других здания в Бразилиа освобождены полицией, передает CNN Brasil. По словам губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рочи, в результате беспорядков были задержаны свыше 400 человек.

Как пишет портал Globo, сторонники экс-президента прорвали оцепление вокруг зданий, при этом некоторые правоохранители отнеслись к происходящему спокойно и даже фотографировались с протестующими. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Действующий президент страны Лула да Силва заявил, что участники беспорядков «устанавливаются и будут наказаны». Сам глава государства во время протестов находился в штате Сан-Паулу, где инспектировал последствия паводков.

Сторонники Жаира Болсонару не признают его поражения на выборах в 2022 году и систематически устраивают акции протеста, требуя его возвращения к власти.

Напомним, 1 января в Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Да Силва победил на выборах главы государства в октябре 2022 года, его избрали президентом в третий раз. В 2017 году политика приговорили к 9,5 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег и коррупцию, позже срок увеличили до 12 лет; сам да Силва своей вины не признал. Адвокатам удалось обжаловать приговор, и в 2021 году Верховный суд страны аннулировал его.