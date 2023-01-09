Дочерняя структура АФК «Система» купила камчатскую рыбодобывающую компанию «Лойд-фиш»

Дочерняя компания АФК «Система» — УК «Камчатка проект» — приобрела рыбодобывающее предприятие «Лойд-фиш», которое находится на побережье Камчатского полуострова и специализируется на добыче и переработке красной рыбы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу АФК «Система».

«ООО УК "Камчатка проект", 100% дочерняя компания АФК "Система", приобрела 100% долей в уставном капитале рыбодобывающей компании ООО "Лойд-фиш". ООО "Лойд-фиш" расположено на западном побережье Камчатского полуострова и специализируется на добыче и переработке красной рыбы», — приводится сообщение пресс-службы. Отмечается, что активы «Лойд-фиш» включают девять рыболовных участков, 16 судов, а также два перерабатывающих завода мощностью 440 тонн в сутки.

Отныне «Лойд-фиш», а также купленные до этого «Кристалл фиш», «Хангар» и «Заря» — часть подконтрольного компании интегрированного рыбопромышленного холдинга «Восход» с собственной добычей и переработкой 30-45 тыс. тонн тихоокеанского лосося в год, подчеркивается в сообщении. «Сделка позволила холдингу "Восход" расширить зону вылова и повысить стабильность ежегодного улова: рыболовные участки "Лойд-фиш" находятся в соседней от текущих активов промысловой подзоне западного побережья Камчатки», — пояснили в АФК «Система».

После приобретения «Лойд-фиш» «Восход» приобрел статус одного из крупнейших холдингов по вылову тихоокеанского лосося в РФ, отметили в корпорации. «АФК "Система" планирует продолжить инвестировать в развитие рыбопромышленного холдинга "Восход" для создания компании-лидера отрасли с присутствием в ключевых сегментах добычи морских биоресурсов, а также собственной инфраструктурой и переработкой», — подчеркивается в пресс-релизе холдинга.

Как уточняет «Интерфакс», с 30 декабря ООО «УК Камчатка проект» владеет по 99,99% ООО «Лойд-Фиш» и ООО «Лойд-Авто». Доли приобретены у Юрия Логиша и Руслана Шайхова. По данным системы «СПАРК», «Лойд-Фиш» зарегистрирована в 2000 году; предприятие занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, рыболовством, оптово-розничной торговлей рыбой и морепродуктами. В 2021 году выручка компании составила 1,66 млрд руб., чистая прибыль — 877 млн руб. «Лойд-Авто» зарегистрировано в 2005 году и специализируется на автоперевозках; выручка в 2021-м — 43,5 млн руб.