Equinor обескуражила Европу по ситуации с газом

Скорее всего, считают в крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor ASA, на европейском рынке природного газа в начавшемся году будет царить сложная обстановка. Главными причинами - резкое уменьшение поставок российского газа в Европу, которые могут в течение года вообще прекратиться, и необходимость наполнять подземные газовые хранилища (ПГХ) к зиме 2023-24 годов.
Прогноз Equinor может показаться чрезмерно осторожным и пессимистичным на фоне декабрьского снижения цен на голубое топливо на 50% благодаря аномально теплой погоде. ПГХ в Европе были полны на 83%, что значительно выше показателей прошлого года на первые числа января. Однако ни для кого не секрет волатильность газового рынка и поставок сжиженного газа (СПГ) из-за чрезвычайных ситуаций, как это произошло, например, в июне прошлого года после взрыва и пожара на одном из крупнейших американских СПГ-терминалов во Фрипорте, Техас, до сих пор, кстати, не возобновившего даже частично работу. К тому же, следует помнить, что сжиженным газом как одним из главных видов топлива пользуются не только европейцы: до 2022 года, когда Европа решила отказаться от российского газа и перешла на СПГ, в основном, американский, его главным потребителем была Азия. В прошлом году богатая Европа сумела перекупить много грузов голубого топлива у бедной, в целом, Азии. Однако в этом году, по крайней мере, таковы были прогнозы до декабря 2022 года, должен вернуться на спотовый рынок Китай, экономика которого почти весь прошлый год находилась в «полусонном» состоянии из-за коронавирусных локдаунов и ограничений. Дело дошло даже до того, что китайцы начали продавать излишки купленного заранее сжиженного газа, который оказался не нужен из-за вспышки пандемии. В декабре Пекин решил резко отказаться от нулевой терпимости к ковиду, т.е. «открыть» страну и экономику, что, естественно, должно было привести к возвращению китайских компаний на газовые рынки. Однако новая и очень сильная, похоже, вспышка пандемии привела к переполненным больницам, моргам и крематориям и заставила вновь сокращать и закрывать производство. Это значит, что «открытие» второй экономики планеты, как минимум, откладывается, а следовательно позднее вернутся на спотовый рынок и китайские трейдеры. Все эти расклады и рассуждения показывают, насколько динамично развиваются события и как быстро может меняться ситуация на газовых рынках.
«Уровень газа в хранилищах довольно высок,- цитирует Oil Price главу Equinor Андерса Опедаля.- Это, а также теплая погода влияет на цену на газ, но запасы газа необходимо будет пополнять, а российского газа в этом году будет значительно меньше».
Главные газовые фьючерсы 5 января поднялись на 5,7%, но сумели отыграть лишь немногим более половины 10-процентного снижения за день до этого. Подобная волатильность – наглядное подтверждение тревог трейдеров по поводу почти хронического дефицита газа в Старом Свете, который продлится несколько следующих лет. Ситуацию осложняет то, что в краткосрочной перспективе не планируется ввод в строй новых крупных СПГ-проектов.
В прошлом году Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа для Европы. Правительство Норвегии заявило, что объемы поставок газа в 2023 году мало изменятся по сравнению с 22-м годом, в котором северное королевство экспортировало 122 млрд кубов голубого топлива. В заявлении правительства Норвегии подчеркивается, что в следующие 4-5 лет уровень добычи газа тоже мало изменится.
Несмотря на повышенный спрос на норвежский газ Equinor, по словам Опедаля, не планирует менять график технического обслуживания месторождений.
«Мы сохраним график обслуживания месторождений не только в этом, но и в 24-25 годах,- подчеркнул Андерс Опедаль,- потому что на первом месте должна стоять безопасность поставок. Если мы нарушим наши планы по техническому обслуживанию, то это может привести к перебоям поставок, а это никому не нужно».