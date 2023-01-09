Equinor обескуражила Европу по ситуации с газом

Скорее всего, считают в крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor ASA, на европейском рынке природного газа в начавшемся году будет царить сложная обстановка. Главными причинами - резкое уменьшение поставок российского газа в Европу, которые могут в течение года вообще прекратиться, и необходимость наполнять подземные газовые хранилища (ПГХ) к зиме 2023-24 годов.

Прогноз Equinor может показаться чрезмерно осторожным и пессимистичным на фоне декабрьского снижения цен на голубое топливо на 50% благодаря аномально теплой погоде. ПГХ в Европе были полны на 83%, что значительно выше показателей прошлого года на первые числа января. Однако ни для кого не секрет волатильность газового рынка и поставок сжиженного газа (СПГ) из-за чрезвычайных ситуаций, как это произошло, например, в июне прошлого года после взрыва и пожара на одном из крупнейших американских СПГ-терминалов во Фрипорте, Техас, до сих пор, кстати, не возобновившего даже частично работу. К тому же, следует помнить, что сжиженным газом как одним из главных видов топлива пользуются не только европейцы: до 2022 года, когда Европа решила отказаться от российского газа и перешла на СПГ, в основном, американский, его главным потребителем была Азия. В прошлом году богатая Европа сумела перекупить много грузов голубого топлива у бедной, в целом, Азии. Однако в этом году, по крайней мере, таковы были прогнозы до декабря 2022 года, должен вернуться на спотовый рынок Китай, экономика которого почти весь прошлый год находилась в «полусонном» состоянии из-за коронавирусных локдаунов и ограничений. Дело дошло даже до того, что китайцы начали продавать излишки купленного заранее сжиженного газа, который оказался не нужен из-за вспышки пандемии. В декабре Пекин решил резко отказаться от нулевой терпимости к ковиду, т.е. «открыть» страну и экономику, что, естественно, должно было привести к возвращению китайских компаний на газовые рынки. Однако новая и очень сильная, похоже, вспышка пандемии привела к переполненным больницам, моргам и крематориям и заставила вновь сокращать и закрывать производство. Это значит, что «открытие» второй экономики планеты, как минимум, откладывается, а следовательно позднее вернутся на спотовый рынок и китайские трейдеры. Все эти расклады и рассуждения показывают, насколько динамично развиваются события и как быстро может меняться ситуация на газовых рынках.