Газовый бум может закончиться для США огромными потерями

Еще каких-то несколько лет назад никто не видел в США крупного экспортера газа. Однако в 2022 году Америка экспортировала более 81 млрд кубометров сжиженного газа (СПГ) и догнала по этому показателю Катар. Сейчас США являются вместе с ним крупнейшими экспортерами газа на планете.

В этом году экспорт американского СПГ по прогнозам должен еще больше увеличиться. Однако СПГ-бум, скорее всего, окажется недолгим. Большая часть американского СПГ с СПГ-терминалов на побережье Мексиканского залива в прошлом году ушла в Европу. Мало кто ожидал, что американские экспортеры сумеют компенсировать потерю европейцами российского газа. Особенно маловероятным это казалось после июньского пожара на СПГ-терминале в техасском Фрипорте, втором по объемам экспортируемого газа терминале в Америке, который до сих пор даже частично не возобновил работу. Многие эксперты предрекали Старому свету катастрофическую зиму без российского трубного газа, но благодаря теплой погоде осенью и в декабре Европа закончила 2022-й год с достаточными для терпимой зимовки запасами голубого топлива.

Статья по теме: Год газового перелома

И все же радоваться и облегченно переводить дух европейцам пока еще рано. Большинство экспертов сходятся во мнении, что начавшийся год окажется для них труднее предыдущего несмотря на дальнейший рост импорта американского СПГ. Главная причина трудностей в том, что в этом году даже при самом благоприятном сценарии развития событий Старый Свет получит российского газа намного меньше, чем в 2022-м. Наиболее вероятный сценарий выглядит неблагоприятно, как это ни странно, для… американских газовиков, потому что намечается мощный дисбаланс между спросом и предложением газа, который по всей вероятности еще больше поднимет цены на сжиженный газ и еще больше понизит спрос на него. Снижение же спроса европейских потребителей будет сильным ударом по начавшемуся в прошлом году в Соединенных Штатах СПГ-буму.

Аналитики Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) в конце прошлого года подготовили исследование о взрывном росте экспорта американского СПГ. Авторы исследования пришли к выводу, что он содержит несколько важных уроков, которые могут иметь очень серьезное значение для будущего американского СПГ-сектора.

Администрация Байдена ловко воспользовалась СПГ-бумом в американской газовой отрасли. Еще один вывод состоит в том, что даже при таком огромном скачке экспорта американского СПГ голубого топлива и, как следствие, энергии европейцам без российского газа все равно не хватает. Третий урок заключается в том, что резкий рост экспорта оказался возможен без серьезного роста добычи газа в Америке.

Oil Price вместе с IEEFA также обращает внимание на то, что Европа вполне комфортно чувствует себя сейчас, почти на календарной середине зимы, за счет, главным образом, Азии. И наконец последний и, пожалуй, самый важный вывод, сделанный аналитиками IEEFA, состоит в том, что американским газовикам все же не стоит очень сильно рассчитывать на долгосрочный высокий спрос Европы на газ из-за океана.

Практически все европейские чиновники вместе с чиновниками из национальных правительств стран членов Евросоюза говорили весь прошлый год о переходном сценарии, т.е. о переходе в долгосрочной перспективе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

Однако прошлый год показал, что на пути этого сценария возникают препятствия, которые пусть и временно, но увеличивают на континенте спрос на ископаемые виды топлива, как это произошло в 2022 году практически на всей территории Европы. И все же эти препятствия так же, как энергетический кризис, похоже, никак не отразились на решимости Старого Света ослабить зависимость от нефти и газа. Скептики возражают, что в Европе, впрочем, так же, как и в большинстве других регионов, ослабление такой зависимости невозможно по причине необходимости иметь надежный источник энергии, каким, по крайней мере, пока возобновляемые источники энергии, увы, не стали. С другой стороны, высокие цены на СПГ могут не только приостановить рост спроса на газ, но даже, как пишут авторы исследования IEEFA, его снизить.

Эксперт Гавин Макгуайр из Reuters недавно написал, что импорт американского СПГ Европой может стать для нее как спасательным кругом, так и очень сильной угрозой. С одной стороны, он помог наполнить подземные газовые хранилища и подготовиться к зиме, но с другой - существенно опустошил карманы европейцев.

В 2022 году европейские покупатели газа в последнюю очередь думали о ценах на него, потому что приоритетной была задача наполнения хранилищ. Однако в этом году в Старом Свете скорее всего начнут больше внимания обращать на цены на голубое топливо. Первые сигналы такого развития событий можно было видеть уже во второй половине прошлого года, когда 15 членов ЕС заставили Еврокомиссию разработать механизм потолка цен на импортируемый газ. Кстати, все без исключения экспортеры газа относятся к этой идее, мягко говоря, очень скептически.

Как отметил Макгуайр, за первые 9 месяцев 2022 года прибыль американских газовиков составила 35 млрд долларов. Он же сравнивает ее с прибылью в январе-сентябре 2021 года, которая была в четыре раза меньше – 8,3 млрд долларов. Львиную долю прибыли принесли деньги, заплаченные за американский сжиженный газ европейцами.

В краткосрочной перспективе США останутся главным поставщиком газа для ЕС. Американские компании продолжат строить новые СПГ-терминалы на фоне прогнозов о дальнейшем роста спроса на голубое топливо. Причем, не только в Европе, но и в Азии. Однако азиатские страны, уступившие в прошлом году в жесткой конкурентной борьбе европейцам, будут искать альтернативных поставщиков газа. Европа же, со своей стороны, и не думает отказываться от грандиозных планов отказа от ископаемых видов топлива. В долгосрочной перспективе эти две тенденции заведут рост СПГ-инфраструктуры и экспорта американского сжиженного газа в тупик. Все это очевидно, но пока в американском газовом секторе паники не видно и никто не отказывается от планов по строительству новых СПГ-терминалов и заводов. Расчет в Америке на то, что решимость европейцев перейти на возобновляемые источники энергии ослабнет и, может быть, вообще сойдет на нет благодаря дефициту металлов, главной составляющей «зеленого» перехода, которая необходима для создания «чистой» энергетической инфраструктуры.