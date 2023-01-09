Европа получила неожиданную газовую передышку, но все может быстро измениться

Цены на газ, продолжившие благодаря теплой погоде 50-процентное декабрьское падение и в январе и опустившиеся 6 января до 74 евро за МВт-час, т.е. в четыре с лишним раза по сравнению с 350 евро в конце августа, позволили европейским властям и экономике немного перевести дух после летне-осенних прогнозов, пророчивших европейской экономике этой зимой едва ли не полное исчезновение. «Самый негативный сценарий, угрожавший нам летом, не сбылся,- оптимистично заявил 5 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек.- Нам удалось избежать обвала европейской и немецкой экономики».

Благодаря низким (относительно пиков прошлого года) ценам на газ европейская экономика в последние недели существенно увеличила производство. Однако более глубокие последствия, которые выразятся в устойчивом снижении счетов на энергию, как для экономики, так и для населения проявятся не сразу, а через месяцы, пишет Wall Street Journal, потому что значительные запасы газа, находящиеся сейчас в подземных газовых хранилищах (ПГХ), которые заполнены в среднем по Европе по состоянию на конец прошлой недели на 83%, были приобретены летом и осенью по очень высоким ценам. К тому же, зима еще даже не перешагнула через экватор, а погода более волатильна, чем цены на газ. Метеорологи не исключают вторжений арктического воздуха, в том числе и продолжительных, во время которых уровень газа в ПГХ будет быстро снижаться.

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Следует помнить и то, что все разговоры о резком падении цен в конце прошлого года, опустившихся даже несколько ниже цен до 24 февраля, очень относительны. Достаточно сказать, что нынешние низкие цены более чем в 7 раз превышают среднюю цену газа в 2020 году, предшествовавшем началу энергетического кризиса на континенте. Нельзя забывать и о риске того, что трейдеры направят газовозы со сжиженным газом (СПГ), на который так рассчитывает Европа, в Азию, так же, кстати, как это было в прошлом году, только с точностью наоборот, когда трейдеры перенаправили в Европу, где цены на газ были выше, газовозы, плывшие в Азию. Кстати, на прошлой неделе цены на СПГ в Азии на фоне снижения спроса снизились на 11%. Если газ после того, как «откроется» китайская экономика, а европейская экономика заработает на полную мощь, опять пойдет в основном в Азию, то на континенте наверняка возникнут серьезные трудности с наполнением ПГХ к следующей зиме, зиме 2023-24 годов.

На подготовку к нынешней зиме и помощь экономике и населению европейские правительства потратили с сентября 2021 года, по данным аналитического центра (института) Брейгеля, почти три четверти триллиона (706 млрд) евро. В Германии, например, в первом месяце 2023 года правительство планирует ввести в действие так называемые «ценовые тормоза», которые по замыслу авторов этого механизма должны значительно снизить расходы на энергию для экономики и потребителей.

Снижение цен на газ должно также помочь замедлить инфляцию. Этот процесс уже, похоже, начался в отдельных странах континента, считает старший экономист Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс.

«До определенной степени правительства защитили домохозяйства и компании от роста цен на газ,- объясняет Джек Аллен-Рейнольдс.- Это значит, что чем ниже будут (сейчас) цены, тем меньше будут расходы властей и дефициты бюджетов европейских стран».

Ослабление инфляции должно повлиять на политику ЕЦБ, который в декабре поднял ключевую ставку еще на полпроцента и довел ее до 2%. До этого главный европейский банк дважды поднимал ставки на 0,75%. Похоже, Кристин Лагард начинает постепенно уменьшать подъем ставки, замедляющий развитие экономики.

Эти благоприятные изменения нашли отражение в последних прогнозах экономистов по росту европейской экономики. Подавляющее большинство экспертов отказалось от своих же недавних прогнозов, суливших европейской экономике глубокую рецессию.

В прошлом году рванувшие вверх цены на газ сильнее всего ударили по энергоемким отраслям промышленности: производству удобрений и стекла, химической промышленности и т.д. Компании этих секторов повсеместно начали сокращать производство или временно закрываться и даже переводить производство за границу, в основном, за океан, в Америку. Первыми отреагировали на нынешнее снижение цен на газ ростом производства компании, производящие удобрения. По данным аналитика CRU Шрути Кашьяпа, к примеру, производство аммиака в Европе, которое находилось в сентябре 2022 года на уровне 28% от докризисного уровня, выросло за последние месяцы года более чем вдвое и сейчас составляет уже 67%.

Для возврата к прежним уровням производства в отдельных отраслях, например, в алюминиевой промышленности потребуется больше времени. Особенно трудно возвращаться к нормальной работе тем предприятиям, которые не сократили производство в прошлом году, а полностью прекратили работать. Кроме инерции, следует помнить и об опасениях экономистов и бизнеса относительно временного характера снижения цен на газ. Так, в крупной немецкой химической компании Covestro считают, что декабрьское снижение цен произошло лишь благодаря теплой погоде и снижению спроса и поэтому носит временный характер. Это значит, что не стоит торопиться с возвращением на прежние уровни производства.

«События последних дней не следует экстраполировать на весь год,- высказала позицию всех скептиков пресс-секретарь Covestro.- Для нас фундаментальная динамика не изменилась».

По словам аналитика франко-германской финансовой компании ODDO BHF Луи Бужара, в Великобритании и Испании благодаря правилам и законам снижение цен на газ относительно быстро позволит снизить счета на энергию для потребителей, а вот во Франции и Германии этот процесс будет проходить значительно медленнее.

